مسؤول أممي: إسرائيل رفضت أكثر من 140 طلبا للوصول إلى شمالي غزة

مسؤول أممي: "حاولنا الوصول إلى شمالي غزة خلال الشهرين الأخيرين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا".

قال مسؤول أممي إن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 طلبا أمميا للدخول إلى شمالي قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.

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وأوضح كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جوناثان ويتال، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية على منطقة جباليا والمناطق المحيطة بها، مستهدفا المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأضاف "حاولنا الوصول إلى شمالي غزة خلال الشهرين الأخيرين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا".

وأشار ويتال إلى أن العائلات الفلسطينية في منطقة جباليا تعيش تحت حصار إسرائيلي لأكثر من شهرين.

وشدد على أن "الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمالي غزة من مناطق مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية في محيط مدينة غزة".

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​