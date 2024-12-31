258 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة منذ بداية الحرب

المفوض الأمم في تصريحات لوسائل الإعلام: تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب. أكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.

تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة (Getty Images)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

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وأضاف المفوض الأمم في تصريحات لوسائل الإعلام أنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب.

وأكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.

وذكر لازاريني أن ما لا يقل عن 745 شخصا قتلوا في ملاجئ الوكالة التبعة للأمم المتحدة أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.

وقالت وكالة "الأونروا"، إن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة أعلى بـ 10 مرات مما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت على منصة "إكس": "في غزة، 80% من الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على الطعام، وأكثر من 96% من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات لا يحصلن على التغذية الكافية"، وفقاً لتقرير اليونيسف في نوفمبر الماضي.

وطالبت الوكالة الأممية بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير تدفق منتظم للإمدادات الأساسية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ 452 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي المزيد من المجازر وجرائم الحرب والتهجير وإخراج المشافي والمراكز الصحية والمدنية عن الخدمة، لا سيما في شمال القطاع.

وبالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، يتعرض قطاع غزة، لمنخفض جوي عالي الفعالية، تسبب بغرق خيام النازحين نتيجة الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية القاسية.