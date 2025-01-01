اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

داهمت قوة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات مع مقاومين، بالتزامن مع استهداف القوات بعدد من العبوات محلية الصنع داخل أزقة المخيم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، ومداهمات للمنازل، وعمليات تحقيق ميدانية، بينما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدنية نابلس.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت خمسة فلسطينيين من منازلهم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن تيسير بني عودة ونجليه براء وتيسير، إضافة إلى اعتقال الشقيقين أحمد وعبد الله رافع بني عودة خلال مداهمة منازلهم في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، مرورا بقريتي النصارية ووادي الفارعة، وسط تحليق متواصل ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص داخل البلدة خلال اقتحامها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا، وتمركزت قرب الشارع الرئيسي الواصل بين مخيم الفارعة وطوباس، خلال الاقتحام.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفل حارس قضاء سلفيت، حيث عرف من بين المعتقلين: يحيى عبد الفتاح الأسعد، وأحمد جابر أبو يعقوب، ومحمد جابر أبو يعقوب، وخليل فؤاد أبو يعقوب، وإبراهيم محمد أبو يعقوب، والمهندس عيسى خليل عبيد، وقصي حسن شقور.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا المجاورة، واعتقل شابين منها.

وفي نابلس، اندلعت، فجرا، اشتباكات ما بين مقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات مع مقاومين، بالتزامن مع استهداف القوات بعدد من العبوات محلية الصنع داخل أزقة المخيم.

وشرعت جرافة الاحتلال بتدمير البنية التحتية داخل مخيم بلاطة.