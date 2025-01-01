الأمطار تغرق 1542 خيمة للنازحين في قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، الأربعاء، إن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30 سم، وإصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

تعرضت نحو 1542 خيمة تؤوي نازحين، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، بمناطق قطاع غزة، إلى الغمر بمياه الأمطار، التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.

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وقال المكتب الإعلامي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، الأربعاء، إن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30 سم، وإصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد وتلف أمتعتهم وأفرشتهم.

ورصدت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة، 242 خيمة غمرتها مياه الأمطار في كل من المخيمات المقامة على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا، و 70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية.

كما رصدت في محافظة رفح 170 خيمة غمرت بالمياه، مقامة على شارع البحر وفي محيط منطقة استراحة "فش فرش".

وفي خانيونس في منطقة جامعة الأقصى ومحيط سجن أصداء وبركة حي الأمل، تضررت أكثر من 665 خيمة وغمرت بالمياه، وفق الدفاع المدني.

بينما في محافظة الوسطى، تركزت الخيام التي غمرتها المياه في منطقة غرب دير البلح، بالبصة ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا، وبلغت 210 خيام.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه أن هذه الخيام تعرضت لتسرب مياه الأمطار بمنسوب يزيد عن 30 سم، في حين أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار دون هذا المنسوب، ولم يتمكن النازحون فيها من استخدامها حتى ينتهي المنخفض الجوي.