الاحتلال يهدم منزلا بالولجة ومنشأة قرب رام الله

بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم ومنشأة زراعية في قرية بدرس برام الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين حويزة"، وشرعت بهدم منزل يعود لاحد المواطنين من عائلة أبو رزق.

كما وهدمت آليات الاحتلال غرفة زراعية مسقوفة بالزينكو في قرية بدرس غرب رام الله.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات: القدس 26 منشأة، الخليل بـ 10، ونابلس بـ 7.