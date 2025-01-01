الحرب على غزة: مجزرة في جباليا ورشقة صاروخية باتجاه النقب الغربي

استقبل سكان قطاع غزة العام الجديد على وقع الهجمات الجوية والقصف المدفعي ونسف المربعات السكنية واستهداف مراكز الإيواء، وذلك تزامنا مع اجتياح مياه الأمطار آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، مما زاد معاناة العائلات.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرة في جباليا شمالي قطاع غزة، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما استهدفت المقاومة الفلسطينية مجددا مستوطنات "غلاف غزة" والنقب الغربي برشقة صاروخية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستقبل سكان قطاع غزة العام الجديد، مع دخول الحرب يومها الـ453، على وقع الهجمات الجوية والقصف المدفعي ونسف المربعات السكنية واستهداف مراكز الإيواء، وذلك تزامنا مع اجتياح مياه الأمطار آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، مما زاد معاناة العائلات.

ونسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية في بيت لاهيا ومحيط منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا، بينما نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق أخرى شمالي القطاع، استهدفت إحداها محلية لتحلية المياه في شارع غزة القديم.

وواصل الجيش الإسرائيلي في هجماته على المستشفيات في القطاع، واستهداف تجمعات النازحين، والتوغل العسكري في وسط القطاع، حيث دعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان مخيم البريج إلى ضرورة إخلاء المنطقة بسبب "هجوم إسرائيلي يستهدف الذين يطلقون الصواريخ نحو إسرائيل".

إلى ذلك، قال الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين غمرتها مياه الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، في مخيمات النزوح بمحافظات القطاع.

وفي سياق متصل، قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية إن هناك تدميرا ممنهجا لمستشفيات قطاع غزة، وإن إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.