غزة: 34 غارة خلال 24 ساعة والمستشفيات تمتلئ بالجرحى

نفذ جيش الاحتلال 34 غارة وجريمة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات قطاع غزة في جرائم مروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود؛ حسبما أورد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع مساء الخميس.

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وجاء في بيان للإعلام الحكومي، أن "هذه الغارات الوحشية أسفرت عن ارتقاء 71 شهيدا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وامتلاء ما تبقى من المستشفيات بالجرحى في ظل نقص حاد في الموارد الطبية".

وأضاف "ما يزيد من فظاعة الجريمة، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع، واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية، وتدمير كل ما له صلة بالصمود الفلسطيني؛ حسبما جاء في البيان.

وحمل مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، وذكر "نؤكد أن هذا العدوان الوحشي لن يكسر إرادة شعبنا الصامد، بل سيزيدنا إصرارا على المضي قدما في نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال".

وطالب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، مضيفا "كما نطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، ونطالب بمحاسبة قادة الاحتلال ’الإسرائيلي’ على جرائمهم من خلال المحاكم الدولية، باعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وختم مكتب الإعلام الحكومي بيانه بالقول "ندعو الدول الشقيقة والصديقة وأحرار العالم إلى تكثيف جهودها لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة آلة حرب الاحتلال ’الإسرائيلي’".