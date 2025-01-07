الضفة: اقتحامات واعتقالات وهجمات إرهابية للمستوطنين

تستمر قوات الاحتلال في تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط عمليات اعتقال ومداهمات متواصلة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة خلال عملية اقتحام استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية، فيما تواصلت الهجمات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقب عملية الفندق قرب قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 بجروح متفاوتة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في مدينة نابلس، حيث تم اعتقال الشابين سعيد القطب ووجدي القدومي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنازل في قرية مردة قضاء سلفيت، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين.

وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أفراد عائلات الشهداء، واعتقلت والد وإخوة الشهيد قصي جمال، والدة وإخوة الشهيد سامر رضوان، وإخوة الشهيد إياد شبيطة، ووالد وإخوة الشهيد محمد رضوان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بعد عمليات دهم وتخريب، فيما تواصل عمليات الاقتحام في عدد من القرى المجاورة شرق قلقيلية.

وتستمر قوات الاحتلال في تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط عمليات اعتقال ومداهمات متواصلة.

وأحرق مستوطنون، مركبة في قرية حجة، وهاجموا قريتي فرعتا وأماتين، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية حجة، وأحرقوا مركبة تعود إلى عائلة رائد بصلات.

وأضافت المصادر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا أيضا قريتي فرعتا وأماتين، واعتدوا على منازل فلسطينيين بالحجارة، وألحقوا أضرارا بنوافذها، وأتلفوا مزروعات في محيطها.

وذكرت المصادر أن المستوطنين، ألقوا مواد حارقة تجاه منزل غير مأهول بالسكان، كما أحرقوا جرافة في قرية أماتين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شبان القرية الذين حاولوا التصدي لهجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وشمالي رام الله، اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا. وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن المستوطنين حرقوا غرفة زراعية في البلدة دون الإبلاغ عن إصابات.

أما جنوبي الضفة، فهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وتجمع مستوطنون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط واماتين وفرعتا شرقا، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ ساعات صباح أمس الإثنين، تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز عسكرية وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين.