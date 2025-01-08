الحرب على غزة: عشرات الشهداء بالقطاع واستهداف لخيام النازحين

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق النازحين في مدينة خانيونس وجباليا البلد، حيث قصف مسيرات إسرائيلية خيام للنازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ460، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، واستهداف مراكز الإيواء والمنازل المأهولة ونسف المربعات السكنية.

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وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق النازحين في مدينة خانيونس وجباليا البلد، حيث قصف مسيرات إسرائيلية خيام للنازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 96 عمليته العسكرية على شمال غزة، عبر الإبادة الجماعية للمدنيين والمجازر التي أوقعت أكثر 5 آلاف شهيد، جراء القصف الجوي والمدفعي وتدمير المنازل وفرض سياسة التجويع والحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ووسط سياسية الحصار والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بالقطاع، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في القطاع، بسبب نقص الوقود.

إلى ذلك، تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة، مفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، وذكر ستيفن ويتكوف، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشغل منصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، إن المفاوضين "يحققون الكثير من التقدم" بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلي في غزة.