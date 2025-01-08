الضفة: اعتقال 30 فلسطينيا واعتداءات المستوطنين تتواصل

تعرضت بلدات عديدة في الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم، لمداهمات واعتقالات طالت عددا كبيرا من الشبان. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وسبسطية بمحافظة نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات واسعة لمستوطنين المتواصلة لليوم الثالث على الفلسطينيين وممتلكاتهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب عملية الفندق التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7.

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تأتي هذه الاقتحامات في إطار حملة تصعيدية ينفذها الاحتلال في مدن وقرى الضفة، حيث تستهدف الاعتقالات والمداهمات اليومية العائلات الفلسطينية ومنازلها.

وتعرضت بلدات عديدة في الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم، لمداهمات واعتقالات طالت عددا كبيرا من الشبان. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وسبسطية بمحافظة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من مخيم عسكر الجديد بنابلس وهم، إبراهيم النقيب، ومحمود التك، وعبد الكريم التك، ونهاد عجوري، ومحمود عجوري، وليث عجوري، وصهيب عجوري، ولؤي عادل صباح، وعبد الرحمن كايد صباح".

وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من أبناء البلدة، بينهم: محمد جرادات، وإسلام جرادات، وشاهين جرادات، ومحمد شريف جرادات، وشريف محمد جرادات، وأمجد محمد جرادات، وهيثم أمجد جرادات، وسائد محمد جرادات، كما طالت الاعتقالات شحادة المطور، مراد شحادة المطور، إسماعيل المطور، ووسيم إسماعيل المطور.

وامتدت الحملة لتشمل أسماء أخرى، من بينهم: هاشم الفروخ، ونصري الفروخ، ومحمد نواف شلالدة، ومحمد نواف ذياب شلالدة، ومحمد يونس كوازبة، وأدهم عيسى جبارين، ومحمد أحمد جبارين، ورأفت يوسف شلالدة، وجابر يوسف شلالدة.

وشملت الاعتقالات، كريم أبو تيرو من منزله في حي الثغرة بمدينة طوباس بعد محاصرة منزله، فيما اعتقلت الشاب عبادة عبد الرحمن أبو عرة بعد مداهمة منزله في بلدة عقابا.

واقتحمت قوات الاحتلال بيتا، جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سبسطية، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية وعدة أحياء في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام بين المنازل.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال مرام وحسنية فيراوي، من البلدة القديمة، كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة حزما، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واحتجزت شابا لفترة، ثم أفرجت عنه.

واحتجزت قوات الاحتلال، خمسة شبان عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء المؤدي إلى منطقة تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز احتجزت خمسة شبان من سكان المنطقة، في أثناء عودتهم إلى منازلهم، وهم: بسام أبو عيشة، ومهدي أبو عيشة، ويوسف الشرباتي، ووليد الشويكي، وفايز رمضان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر جمال وضاحية ارتاح، جنوب مدينة طولكرم، واعترضت القوات مركبات الفلسطينيين، واستجوبت ركابها، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عددا من الشبان، دون أن يتسنى معرفة هوياتهم.

وفي ذات السياق، لاحق مستوطنون يتواجدون في البؤرة الاستيطانية المقامة في سهل رامين شرق طولكرم، مركبات الفلسطينيين في أثناء مرورها من السهل، وأطلقوا الأعيرة النارية عشوائيا.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الثالث على التوالي، وتمنع المركبات والفلسطينيين من المرور، وتلاحقهم.