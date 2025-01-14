مداهمات واعتقالات بالضفة وسط مواجهات وإصابات

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، تخللها اعتداءات وتجريف.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من 30 آلية عسكرية، بينها جرافة، اقتحمت المخيم عند الساعة الثانية فجرا، عبر حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك المحيطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنازل، وأجرت استجوابات ميدانية، قبل أن تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل، نصفهم من عائلة حشاش.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، واعتقلت كلا من وئام قرعان، أحمد السميري، وعماد حشاش وابنه خالد، كما اعتقلت الشاب علي السعودي، شقيق الشهيد جمال السعودي، بعد مداهمة منزله في شارع الزيوت وسط المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد من الشبان أثناء المداهمات، فيما جرفت الجرافة شارع السوق، مخلفة أضرارا كبيرة في البنية التحتية.

وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد مستمر من قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومخيماتها، وسط استهداف متكرر للفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

في السياق، أوضحت مصادر محلية، أن مستوطنين داهموا أراضي "السجن التركي" في الجفتلك شمال مدينة أريحا، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة.

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

واندلعت مواجهات في بلدة سعير تزامنا مع اقتحامهم البلدة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين ما تسبب بإصابة شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في رقبته، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين وحاصرت بناية، وطالبت ممن بداخلها تسليم أنفسهم، بينما اعتقلت قوات أخرى عددا من الفلسطينيين من محافظة سلفيت عرف منهم: همام سلوم مرعي، وأرقم مرعي، وعثمان محمود عاصي، من قراوة بني حسان.

واعتقلت قوات الاحتلال طارق حرب وزيد حرب من اسكاكا، ومحمد محمود طه زبيدية من سلفيت، وإسلام جمال عثمان سلامة من بروقين.