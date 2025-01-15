الاحتلال يجرف منشأة زراعية ببيت لحم ويخطر بهدم منزل منفذ عملية يافا

داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد راشد مسك في مدينة الخليل، وسلمت أفراد العائلة قرار الاحتلال بهدم ومصادرة شقته التي كان يسكنها في المدينة، رغم أن المنزل مسجل باسم والده.

هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منشأة زراعية فلسطينية، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، بينما سلمت سلطات الاحتلال إشعارا بقرار هدم شقة الشهيد محمد مسك منفذ عملية يافا التي قتل فيها سبعة إسرائيليين.

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وأفاد الناشط محمود عبيات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خلايل اللوز وأغلقتها، ثم هدمت غرفة زراعية تعود إلى عائلة صالح خلف ريان، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا مؤخرا من اعتداءاتهم على خلايل اللوز تمثل بمهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص والاعتداء على المواطنين، وتجريف الأراضي.

وخلال عام 2024 الماضي، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إصدار سلطات الاحتلال 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات الخليل بـواقع 180 إخطارا، وأريحا والأغوار 140 إخطارا، وبيت لحم 126 إخطارا.

الاحتلال يبلغ ذوي الشهيد مسك بهدم منزلهم

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إشعارا بقرار هدم شقة الشهيد محمد مسك منفذ عملية يافا التي قتل فيها سبعة إسرائيليين في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد راشد مسك في مدينة الخليل، وسلمت أفراد العائلة قرار الاحتلال بهدم ومصادرة شقته التي كان يسكنها في المدينة، رغم أن المنزل مسجل باسم والده.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الثاني من أكتوبر الماضي، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في يافا التي نفذها محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.