لازاريني: سنبقى نضطلع بمهمتنا بغزة رغم خطورة العمل والحظر الإسرائيلي

بحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين "الأونروا" والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة في قطاع غزة.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، الأربعاء إن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير.

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وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط في أوسلو "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا".

وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".

وتقدم الأونروا المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية.

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين "الأونروا" والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة في قطاع غزة.

وأوضح أنه في غياب التأشيرات، لن يتمكن موظفو الأونروا غير الفلسطينيين من دخول غزة، وسيتعين على أولئك الموجودين هناك الآن المغادرة.

وأشار إلى أن "الاستمرار في العمل سيكون محفوفا بمخاطر شخصية كبيرة لزملائنا الفلسطينيين".

وأضاف "هذا يرجع إلى بيئة العمل المعادية بشكل كبير جدا التي خلفها تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحملة التضليل الشرسة ضد الوكالة".

وزعمت إسرائيل أن نحو عشرة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلصت تحقيقات إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الأونروا، لكن المحققين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها.