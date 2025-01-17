الصحة العالمية: نهدف لإدخال أكثر من 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا مع بدء وقف إطلاق النار

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه "مع بدء وقف إطلاق النار، هدفنا هو إدخال من 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا في الأسابيع المقبلة".

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، إن منظمتهم ومنظمات الأمم المتحدة، تهدف لإدخال ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أسبوعي عقده، اليوم الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأشار بيبركورن إلى أنهم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به وضمان السلام الدائم.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لدعم النظام الصحي في غزة.

وأضاف أنه "مع بدء وقف إطلاق النار، هدفنا هو إدخال من 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا في الأسابيع المقبلة".

وذكر أن "هذا سيشكل زيادة هائلة مقارنة بالـ40 إلى 50 شاحنة التي كانت تدخل يوميا في الشهر الماضي".

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية ستبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن، وأن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر على حدود غزة.

وأوضح أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، فإن مستوى المساعدات التي تدخل غزة ظل كما هو.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح بلاده والوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.