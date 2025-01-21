اقتراب إعادة فتح معبر رفح لتسهيل الإغاثة لغزة في ظل وقف إطلاق النار

جهود مكثفة لإعادة فتح معبر رفح بعد تدميره خلال الحرب على غزة، بالتزامن مع تدفق المساعدات الإنسانية وسط التزام بوقف إطلاق النار، وتحركات أممية لضمان استمرارية الدعم الإغاثي ومنع النهب.

كشف مسؤول مصري، الثلاثاء، عن إصلاحات متواصلة بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لإعادة فتحه خلال أيام، ما يسهل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل أكبر.

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وتعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لتدمير إسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة لنحو 16 شهرا، قبل التوصل لوقف لإطلاق النار مستمر منذ صباح الأحد الماضي، بموجب صفقة تبادل أسرى.

ومن المقرر إعادة فتح المعبر في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق، أي السبت المقبل، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية. والثلاثاء، تفقد محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، معبر رفح الحدودي الموجود في نطاق محافظته.

وقال مجاور إنه "خلال أيام سيتم فتح معبر رفح البري من الجانبين، ما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر". وأضاف أن "هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيُفْتَح مباشرة فور انتهاء الإصلاحات".

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عدم ورود تقارير عن نهب قوافل الإغاثة في غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن الأيام الأولى للهدنة لم تشهد أي هجمات على المساعدات أو العاملين في مجال الإغاثة، مقارنة بـ"تاريخ مأساوي" من النهب خلال الحرب.

وبدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بالتزامن مع تبادل أول الأسرى والمعتقلين الأحد الماضي، حيث دخلت أكثر من 900 شاحنة محملة بالمساعدات خلال يومين، مع دخول 630 شاحنة في اليوم الأول وحده، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.

وقال لايركه إن المنظمات الإنسانية تعمل بجد لإيصال أكبر كمية ممكنة من المساعدات خلال الهدنة، مشيرًا إلى أن "الجوع منتشر على نطاق واسع" وكثير من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب معظم القطاع.

كما أوضح أن زيادة تدفق المساعدات قد تقلل من حوافز النهب التي كانت قائمة أثناء الحرب، حيث كانت المساعدات النادرة تُعتبر ذات قيمة عالية، مشددًا على أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى ظهور مثل هذه العصابات في المقام الأول.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق. وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومنذ 24 أيار/ مايو الماضي، تدخل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، ودمر وأحرق أجزاء منه، ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من الشهر ذاته.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.