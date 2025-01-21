الحرب على غزة: دمار شامل و10100 مجزرة استهدفت المدنيين

قدر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر الأولية المباشرة نتيجة الحرب بحوالي 38 مليار دولار. ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر فظيعة ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد 2,092 عائلة من خلال قتل جميع أفراد الأسرة،

ارتكب الجيش الإسرائيلي 10100 مجزرة خلال 470 يوما من الحرب على قطاع غزة، واستهدفت المجازر المدنيين بشكل مباشر، ودمرت البنية التحتية بالكامل، حيث خلفت الحرب وراءها دمارا هائلا على جميع الأصعدة.

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وارتفعت حصيلة الشهداء والمفقودين إلى 61,182 شخصا، بينهم 46,960 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال 14,222 مفقودا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات حتى تاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2025.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء، 17,861 طفلا، منهم 214 رضيعا، و808 أطفال دون العام، بينما استشهد 12,316 امرأة نتيجة القصف العنيف.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر فظيعة ضد العائلات الفلسطينية، حيث أباد 2,092 عائلة من خلال قتل جميع أفراد الأسرة، ليبلغ عدد شهداء هذه العائلات 5,967، في حين أن 4,889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد فقط، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8,980 شهيدًا.

وبلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 88%، حيث دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 161,600 وحدة سكنية بشكل كامل، في حين دمرت 82,000 وحدة سكنية أخرى بحيث أصبحت غير صالحة للسكن. كما تضرر أكثر من 194,000 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في تدمير 34 مستشفى، بالإضافة إلى 80 مركزا صحيا آخر خرجت عن الخدمة، كما دمر الجيش الإسرائيلي 136 سيارة إسعاف و162 مؤسسة صحية، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع بشكل حاد.

وقدر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر الأولية المباشرة نتيجة الحرب بحوالي 38 مليار دولار، فيما عانت أكثر من 2 مليون نسمة من النزوح داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 110,000 خيمة كانت مأوى للنازحين.

وتجاوزت حالات الإصابة 110,725 جريحا، منهم 15,000 يحتاجون إلى عمليات تأهيل طويلة الأمد. في الوقت نفسه، بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة منذ بداية الحرب 6,600 حالة اعتقال، بما في ذلك 360 من الكوادر الصحية و48 من الصحفيين.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بعد 470 يوما من الإبادة الجماعية التي مارسها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023. ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، واصل الجانب الإسرائيلي خرقها بشكل متعمد.