غزة: خروقات متواصلة للاحتلال والإفراج عن جثة أسير إسرائيلي

رغم إدخال دفعات محدودة من المساعدات، أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن الكميات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان فتح المعابر بشكل مستدام.

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة الإثنين. وأوضح التقرير أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية ثمانية شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض و13 مصابًا، في وقتٍ لا تزال فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وأفرجت كتائب القسام عن جثة أسير إسرائيلي الليلة بعد استخراجها الإثنين من غزة، وسلمتها لطواقم الصليب الأحمر التي قامت بنقلها إلى الجانب الإسرائيلي، وقد أعلن الأخير نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير من أجل استكمال إجراءات التشخيص والتعرف على هويتها.

وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فإنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ عدد الشهداء 93 والإصابات 337، فيما جرى انتشال 472 جثمانًا. وبيّنت وزارة الصحة أنّه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا استلمتها الطواقم الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تستمر الخروقات الميدانية الإسرائيلية، يعاني سكان القطاع من أزمة إنسانية خانقة نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات، إذ أكدت منظمات فلسطينية أنّ الكميات المحدودة التي دخلت مؤخرًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات آلاف العائلات، فيما تبقى الأوضاع الإنسانية رهينة تفاهمات هشة لم تُترجم بعد إلى واقع ملموس.

