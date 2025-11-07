تقرير: الوسطاء يسعون لحلّ قضيّة عناصر حماس برفح بظلّ تعنّت إسرائيليّ

في خضمّ جهود الوسطاء بين "حماس" وإسرائيل لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار "تسعى مصر لحل مشكلة عناصر حماس المحتجزين داخل الخط الأصفر في منطقة رفح"؛ عدّ تقرير الأزمة "الأحدث، ومن شأنها أن تهدد بفشل الاتفاقية".

يبذل الوسطاء جهودا كبيرة، لضمان استمرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحل أزمة عناصر حركة "حماس" المحتجزين داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" بمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح.

جاء ذلك وفق تقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أشارت فيه إلى أن إسرائيل تحاول استغلال هذه الأزمة لإفشال الاتفاق.

وقالت القناة إنه في خضمّ جهود الوسطاء بين "حماس" وإسرائيل لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار "تسعى مصر لحل مشكلة عناصر حماس المحتجزين داخل الخط الأصفر في منطقة رفح الفلسطينية، الذين تحاول حكومة الاحتلال استغلالهم لإفشال الاتفاق".

وعدّت القناة هذه الأزمة "الأحدث، والتي من شأنها أن تهدد بفشل الاتفاقية، والعودة إلى المربع صفر".

ويقدر وجود 200 عنصر من "حماس" في رفح الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق، وفق ما أوردته القناة، التي أشارت إلى أن الحركة طلبت "توفير ممر آمن لهم".

وتابعت: "ذلك الأمر قوبل بردود استفزازية من قبل وزراء نتنياهو المتطرفين".

ونقلت تقارير إسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، الإثنين، قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس" موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية.

وأشارت إلى أن قرار نتنياهو جاء، بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وأكدت القناة أن القيادة السياسية في مصر "تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاقية سارية، للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع".

وذكرت القناة أن الوسطاء المصريين "قدموا مقترحا يسمح لعناصر حماس المتبقين في الخط الأصفر بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، مقابل قيامهم بتسليم أسلحتهم إلى مصر لحل القضية التي يُنظَر إليها على أنها تشكل خطرًا على الهدنة المستمرة منذ شهر".

وأشارت إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قطعا "شوطا طويلا في المرحلة الأولى من الخطة"، وذلك رغم الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.

وعن ما أنجزه الطرفان في المرحلة الأولى، قالت القناة المصرية إن ذلك شمل "تبادل الأسرى والمحتجزين، والعمل على قدم وساق من حماس لانتشال جثث الإسرائيليين المتبقين، وإدخال أطنان المساعدات يوميا".

وتواجه حركة "حماس" أزمة في انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين من مناطق مختلفة من القطاع، بسبب نقص المعدات والآليات الثقيلة وعدم السماح -دائما- لهم بالبحث في مناطق سيطرتها بموجب الاتفاق برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورغم ذلك سلمت الحركة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 23 أسيرا من أصل 28، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

كما أكدت حماس والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة مرارا، على أن إسرائيل ارتكبت خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق إذ أن "متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا لا تتعدى 24 بالمئة بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها بشكل يومي وتبلغ 600 شاحنة".

في المقابل، وصفت القناة المصرية الموقف الإسرائيلي بـ"المتعنت"، وأشارت إلى أن "وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) استبعد فكرة إخراجهم من القطاع بسبب اتهامات للحركة بخرق الهدنة".

وأكدت القناة المصرية أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس بخرق الهدنة "لا أساس لها من الصحة".

وقبل أسبوعين، اتهمت إسرائيل الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بدعوى إطلاق عناصرها المحتجزين برفح النار صوب قوة من الجيش الأمر الذي أخذته إسرائيل ذريعة لشن هجوم على القطاع أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني في حينه.