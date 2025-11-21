خروقات إسرائيلية متواصلة: شهداء في خانيونس ورفح ونزوح متكرّر من مدينة غزة

أكّد الدفاع المدني في غزة، استشهاد 3 أشخاص، وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة. كما أفاد مجمّع ناصر الطبي، باستشهاد نازح فلسطيني بنيران جيش الاحتلال، جنوبي مدينة خانيونس.

استشهد عدد من أهالي قطاع غزة الجمعة، جرّاء قصف وغارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ في استكرار لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أقرّ جيش الاحتلال بقتل 5 أشخاص، بادعاء اقترابهم من قوّاته بعد خروج "خليّة" من نفق تحت الأرض في رفح، جنوبيّ القطاع.

ونزحت عشرات العائلات الجمعة، من حييّ التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، بفعل توغل وتمدد الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي انسحب منها وفق اتفاق وقف النار.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية تقدمت بنحو 300 متر داخل الحيين، فيما تواصل عمليات تفجير لعربات مفخخة وقصف مدفعي، ما دفع الفلسطينيين لمغادرة خيام النزوح والمنازل المتضررة بحركة متواصلة منذ ثلاثة أيام، بحسب ما نقلت عنهم وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتتحرّك العائلات في الأزقة الضيقة تحت وقع القصف وأصوات الدبابات، يحملون ما تيسّر من أمتعة فوق عربات صغيرة أو على الأكتاف، فيما يسير الأطفال بخطى متسارعة خلف ذويهم وسط حالة من الذعر.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى مدى عامين عن أكثر من 69 ألف شهيد، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا تزال إسرائيل تواصل خروقاتها التي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الأهالي، كما لا تزال تفرض قيودا على إدخال المساعدات إلى القطاع.

