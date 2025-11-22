غزة: 342 شهيدا إثر 497 خرقا إسرائيليا منذ بدء وقف إطلاق النار

حمل الإعلام الحكومي في غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، وأكد أن "استمراره في هذا النهج العدواني سيفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

ارتكبت إسرائيل 497 خرقا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينها 27 خرقا السبت أسفرت عن 24 شهيدا و87 مصابا.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وأشار إلى أن "هذه الخروقات المتواصلة أسفرت عن وقوع 342 شهيدا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصابا بجروح متفاوتة، فضلا عن 35 مواطنا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع".

وذكر مكتب الإعلام الحكومي، أن "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تنوعت بين 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و21 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف".

كما أدان بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحد واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، وأكد أن "استمراره في هذا النهج العدواني سيفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة".

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الوسيطة والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حدا للانتهاكات المتصاعدة؛ بحسب ما جاء في بيانه.

وختم بيانه بالقول، إن "جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".