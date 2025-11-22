تصعيد إسرائيلي في غزة: أكثر من 20 شهيدا وجرحى في غارات على عدة مناطق

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين السبت، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة.

استشهد أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح بينهم وصفت حالتهم بالخطيرة جراء تصعيد وقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بينها مدينة غزة ودير البلح والنصيرات السبت، مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس الذي بدأ سريانه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 11 من مقاتلي حماس، واعتقل 6 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد خروجهم من نفق كانوا محاصرين فيه بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ كما أقر بقتل فلسطينيين اثنين آخرين، ادعى أنهما عبرا "الخط الأصفر" واقتربا من قواته في شمال القطاع.

وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 318 شخصا وإصابة 788 آخرين، بالإضافة إلى انتشال جثامين 572 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة إلى 69,733 شهيدا و170,863 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يأتي ذلك وسط تصاعد مستمر في الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وتواصل النزوح لعائلات من المناطق الشرقية لغزة، وعلى وجه الخصوص، في حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، إثر عمليات التوغل والتمدد التي ينفذها جيش الاحتلال إلى داخل تلك المناطق التي انسحب منها وفق الاتفاق.

