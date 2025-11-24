خروقات للهدنة: شهداء ومصابون بقصف مناطق متفرّقة بغزة و"سرايا القدس" تعثر على جثة أسير إسرائيليّ

شن سلاح الجو الإسرائيلي عشر غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس، إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح وإطلاق نار من آليات عسكرية على مناطق متفرقة. كما استهدفت الغارات والقصف المدفعي منطقة التعليم في بيت لاهيا.

استشهد وأُصيب العديد من أهالي قطاع غزة، الإثنين، بقصف إسرائيليّ وغارات استهدفت مواقع منتفرقة بالقطاع، فيما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، خلال عملية بحث في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص ثان بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، فيما أفاد الدفاع المدني عن استشهاد آخر برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما استشهد شخص وأصيب آخرون بنيران مسيرة إسرائيلية شرق خانيونس، بالإضافة إلى سقوط شهيد وجرحى آخرين في قصف مماثل على بني سهيلا جنوبي القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، محاولا التنصل من الالتزام واستئناف عمليات القصف على المدنيين.

