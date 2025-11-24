غزة: إسرائيل تدخل 200 شاحنة مساعدات يوميا بدلا من 600 متفق عليها

ما تدخله إسرائيل يشكّل "أقل من الثلث، وما يؤكد أن الجوع يُدار بشكل مقصود وبطيء وتراكمي"؛ نسبة سوء التغذية بين الأهالي في قطاع غزة، تجاوزت 90%، وفق التقديرات الميدانية.

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اليوم الإثنين، إن حجم المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها، معتبرا ذلك "دليلا واضحا على استمرار سياسة التجويع المتعمّد".

وذكر مدير المكتب الإعلام الحكومي، إسماعيل الثوابتة، في تصريح صحافي أنه "رغم قرار وقف إطلاق النار، والبروتوكول الإنساني الملزِم بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات وتجارية يوميا، إلا أن ما يسمح الاحتلال بدخوله فعليا لا يتجاوز 200 شاحنة في أفضل الأحوال".

وأشار إلى أن ما تدخله إسرائيل يشكّل "أقل من الثلث، وما يؤكد أن الجوع يُدار بشكل مقصود وبطيء وتراكمي".

وفي السياق، أكد الثوابتة أن نسبة سوء التغذية بين الأهالي في قطاع غزة، تجاوزت 90%، وفق التقديرات الميدانية.

واعتبر ذلك "انعكاسا مباشرا لمنع الاحتلال مئات الأصناف الأساسية من الدخول، بما في ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء، البروتينات، بيض المائدة، مشتقات الحليب، والمواد الغذائية الضرورية للنمو والصحة".

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إدخال مساعدات لقطاع غزة تقدر بـ600 شاحنة يوميا.

إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، بل وخرقته أكثر من 497 مرة، وقتلت 342 شخصا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.

من جهة ثانية، قال مدير الإعلام الحكومي إن إسرائيل لا تزال تحظر إدخال الآليات والمعدات الثقيلة "التي يحتاجها الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية".

وشدد على أن "الاحتلال يُبقي الحصار مفروضا بصورة كاملة، ويستخدم أدواته لإدارة تدفّق السلع بشكل تحكّمي يهدف إلى خلق بيئة إنسانية أكثر هشاشة، رغم الالتزامات الدولية الواضحة".

وعدّ أن "استمرار هذا النمط من السلوك يُعدّ جريمة مركبة تتمثل في التجويع المتعمّد للمدنيين ومنع الإغاثة، وهو ما يحمّل الوسطاء والأطراف الضامنة مسؤولية الضغط الجاد والفعلي لإلزام الاحتلال بما وقّع عليه، ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة فورا".