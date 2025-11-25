الجيش الإسرائيليّ يتلاعب بمواقع "الخطّ الأصفر" في غزة: نزوح أحياء قريبة منه قلقا على حياة الأهالي

قال إبراهيم فرحات، وهو أحد سكّان قطاع غزة: "فوجئنا حين سمعنا صوت الدبابات، وهم (أي الجنود) يضعون المكعّب الأصفر. كان المكعب الأصفر بعيدا نحو كيلومتر عن دارنا"، مضيفا أن "هذا خطر كبير علينا"، إذ يصل إطلاق النار إلى منزله.

أهال في مدينة غزة ينزحون عنها بعد وضع الجيش الإسرائيلي "الخطّ الأصفر" (Getty Images)

أدرك سكّان حي الشجاعية في مدينة غزة أن المكّعبات الإسمنتية المطلية بالأصفر، والتي وُضعت ليلا أمام منازلهم، تعني أنهم باتوا في موقع محفوف بالخطر، كونه محاذيا مباشرة لخطّ انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأفاد عدد من السكان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع المكعبات الخرسانية الصفراء، ليل الخميس - الجمعة الماضي في محيط منازلهم.

وقال إبراهيم فرحات، وهو أحد سكّان قطاع غزة: "فوجئنا حين سمعنا صوت الدبابات، وهم (أي الجنود) يضعون المكعّب الأصفر. كان المكعب الأصفر بعيدا نحو كيلومتر عن دارنا".

أهال في مدينة غزة ينزحون عنها بعد وضع الجيش الإسرائيلي "الخطّ الأصفر" (Getty Images)

وأضاف "هذا خطر كبير علينا"، إذ يصل إطلاق النار إلى منزله.

ويوم الجمعة، أبلغت امرأة تحمل حقائبها وتغادر حيّ الشجاعية القريب من المواقع الإسرائيلية، بأن كتلة خرسانية صفراء نُقلت إلى الحيّ.

وقال فادي شفيق حرارة إنه "كانت الدبابة هنا، وكانت معهم آليات، ووضعوا الحجر الأصفر، أي المكعب".

وكغيره من سكان الحيّ، قرّر مغادرته، من دون أن يدري بالضبط إلى أين سيذهب، خشية أن يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مسكنه. وقال "نوضب لوازمنا وأغراضنا للانتقال إلى مكان آخر".

أما أكرم جرادة، وهو أحد جيرانه، فروى: "رحلت 16 مرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، من شارع إلى شارع، من مدينة إلى مدينة، ومن الشمال إلى الجنوب".

(Getty Images)

وأضاف: "يريد الجيش (الإسرائيلي) أن يكون باستمرار في منطقة الخط الأصفر، ويسبب خطرا علينا، وعلى أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ومرضانا".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الأمر لا يعدو كونه "ترسيما للخط الأصفر" الذي يُحدد المنطقة التي يسيطر عليها راهنا داخل قطاع غزة، وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاعن بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وشدّد على أن "هذا ليس توسيعا لهذه المنطقة إطلاقا".

خروقات

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة الماضي، تحقيقا يُشير إلى أن إسرائيل أرسلت تعزيزات عسكرية على طول الخطّ الأصفر.

(Getty Images)

ويمثّل هذا الخط الأصفر حدودا للمنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، عقب بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبموجب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر وسطاء، من بينهم الولايات المتحدة، يُفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية مسافة أبعد، توازيا مع تقدم عملية السلام في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الإثنين، إن "الاحتلال يواصل يوميا (...) مسلسل إزاحة الخط الأصفر، داخل القطاع باتجاه الغرب، وهذا خرق فاضح للاتفاق".

(Getty Images)

وفي بيان صدر السبت، اتهمت حركة حماس إسرائيل بمواصلة الخروقات، وتوسيع سيطرتها في قطاع غزة، بعد أكثر من عامين من الحرب، مشيرةً إلى تقدُّم يومي للخط الأصفر، وشنّ عدة غارات جوية على القطاع.

ولاحظت أن ذلك يؤدي إلى تغييرات في خطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي، بما يتعارض مع الخرائط المتفّق عليها.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانات عدة، أن مسلحين تجاوزوا خطوط تمركزه، أو أطلقوا النار على جنوده، وأشار إلى أنه قتل عددا منهم، عادّا أن هذه الوقائع تشكل أيضا انتهاكا للاتفاق، في حين يعمد إلى ارتكاب خروقات يومية للاتفاق، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة العشرات من الأهالي.