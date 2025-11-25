خروقات إسرائيلية في غزة: الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين بادعاء خروجهم من نفق في رفح

استشهد 5 أشخاص في رفح وسادس في جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع بنيران الاحتلال الثلاثاء، فيما سلمت كتائب القسام وسرايا القدس جثة أسير إسرائيلي لطواقم الصليب الأحمر وسط القطاع، التي قامت بنقلها إلى الجانب الإسرائيلي قبل إحالتها إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لاستكمال إجراءات التشخيص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأقر الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء بقتل 5 فلسطينيين في رفح، مدعيا أنهم كانوا مسلحين، واعتبر "على ما يبدو أنهم خرجوا من نفق شرقي رفح"؛ وذلك فيما تستمر الاستهدافات الإسرائيلية بالمنطقة ضد عناصر حماس المحاصرة داخل نفق.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى وصول 17 شهيدا (3 شهداء جدد و14 انتشالاً) و16 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد التقرير أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب الوزارة، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 345 شهيدا، وإجمالي الإصابات 889 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 588 حالة. كما أشار التقرير إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69,775 شهيدا و170,965 إصابة، في مؤشر على استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما يعاني الأهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن حجم المساعدات المسموح بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة يوميا من أصل 600 متفق عليها، واصفا ذلك بأنه "دليل واضح على استمرار سياسة التجويع المتعمد".

تغطية خاصّة ومتواصلة: