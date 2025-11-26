الصحة العالمية تعلن إجلاء 33 مريضا من غزة إلى الأردن

الصحة العالمية: "المرضى اضطروا للانتظار أكثر من 4 ساعات قبل السماح لهم بالعبور مع فريقنا، وهو ما عرّض أوضاعهم الصحية الحرجة أصلا لمزيد من المخاطر".

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إجلاء 33 مريضا من قطاع غزة إلى الأردن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس"، أوضح فيها إجلاء 33 مريضا و109 مرافقين، أمس الثلاثاء.

وأشار غيبريسوس إلى أن بعض هؤلاء المرضى سيتم نقلهم إلى بلدان ثالثة في وقت لاحق لاستكمال عملية علاجهم.

وأعرب عن قلقه من التأخيرات الإسرائيلية الطويلة التي يتعرض لها المرضى أثناء نقلهم من معبر كرم أبو سالم في غزة إلى معبر جسر الملك حسين.

وأضاف أن المرضى "اضطروا للانتظار أكثر من 4 ساعات قبل السماح لهم بالعبور مع فريقنا، وهو ما عرّض أوضاعهم الصحية الحرجة أصلا لمزيد من المخاطر".

وأفاد بأن الصحة العالمية أجلت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 10 آلاف و600 مريض من غزة مع ما لا يقل عن 12 ألف مرافق، إلى أكثر من 30 دولة.

ولفت إلى أن أكثر من 16 ألفا و500 مريض في غزة لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي بسبب عدم توفر خدمات العلاج التي يحتاجونها داخل القطاع، داعيا مزيدا من الدول إلى استقبال مرضى من غزة وتقديم الرعاية المتخصصة العاجلة لهم.

ومنذ بدء تل أبيب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمنع الحكومة الإسرائيلية نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ولمدة سنتين، ارتكبت إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد، ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لدمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.