الضفة تحت التصعيد: اقتحامات واعتقالات وتوسع اعتداءات المستوطنين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت القوات حملات مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما وسعت عصابات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ورشق المركبات بالحجارة تحت حماية الاحتلال.

في محافظة الخليل، اقتحم الجيش مخيم الفوار جنوب المدينة وبلدة حلحول شمالها، حيث شنت حملة مداهمات واعتقالات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المنازل.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومخيم الفوار وفتشت عددا من المنازل، وعاثت خرابا واعتدت على السكان بالضرب، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية على المداخل وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ياصيد شمال نابلس وداهمت المنازل واعتقلت ثلاثة شبان هم يوسف حاتم مشاقي، محمد عمر طه ظاهر، وعمر أحمد فخري ظاهر. كما اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل واعتقلت الشاب أنس عبد الله الهور بعد تفتيش منزله.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دفع بعدد كبير من الآليات والمعدات الثقيلة إلى مدينة طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل على المنطقة منذ عدة أشهر، في تصعيد يثير مخاوف السكان من اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وفي محافظة طوباس، أقدم الاحتلال على عملية عسكرية واسعة شملت مداهمات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، وأبلغت السلطات الفلسطينية أن العملية ستستمر عدة أيام.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه قامت بنقل شاب إلى المستشفى إثر تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، في حادثة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تشهدها المنطقة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية هدم لمحل تجاري يملكه المقدسي إياد أبو اسنينة في منطقة باب العامود بالقدس، في خطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية ضد الممتلكات الفلسطينية في المدينة.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، قام مستوطنون صباح الأربعاء بتحطيم مركبة فلسطينية في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، تعود لعائلة أسامة عبيات، حيث حطم المستوطنون الزجاج الأمامي للمركبة قبل الفرار.

وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال أكتوبر الماضي نحو 2,350 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، نفذ الجيش منها بشكل مباشر 1,584 حادثة، ما يعكس تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.