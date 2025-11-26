وقف إطلاق نار هش في غزة: 347 شهيدا و889 إصابة منذ توقف الحرب

يعاني النازحون في القطاع أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، خاصة مع المنخفض الجوي الأخير الذي أغرق الخيام، وسط استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية اللازمة لتخفيف المعاناة.

استشهد 347 شخصا وأصيب 889 آخرون منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 10 شهداء بينهم 8 انتشلت جثامينهم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 69,785 شهيدا و170,965 إصابة؛ وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع ظهر اليوم الأربعاء.

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر جثامين 15 شهيدا كانت محتجزة لدى الاحتلال، وقام بنقلها إلى غزة بموجب صفقة التبادل غداة الإفراج عن جثة أسير إسرائيلي مساء الثلاثاء.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته للهدنة في قطاع غزة مع دخول اليوم الـ47 منذ بدء وقف إطلاق النار، من خلال شن غارات جوية ومدفعية وعمليات نسف للمنازل في المناطق الواقعة وراء "الخط الأصفر"، شملت جنوبا خانيونس وشمالا جباليا.

ويعاني النازحون في القطاع أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، خاصة مع المنخفض الجوي الأخير الذي أغرق الخيام، وسط استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية اللازمة لتخفيف المعاناة. وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن الخيام لا تصلح للعيش، داعيا الجهات الدولية لتوفير كرفانات آمنة كبديل مؤقت لحين بدء عملية الإعمار.

