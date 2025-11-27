تقرير: مباحثات مستمرة لإنهاء "أزمة حصار" مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح

أكد مصدر في أحد البلدان الوسيطة، أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تعمل للتوصل إلى تسوية تسمح لمقاتلي حماس بالخروج من الأنفاق الواقعة خلف الخط الأصفر.

أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح الخميس، أن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حلّ لهذه الأزمة.

وقال قيادي في حركة حماس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء (مصر وتركيا وقطر) والأميركيين مستمرة في مسعى لإنهاء الأزمة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لا يزال ما بين 100-200 مقاتل من حماس عالقين داخل شبكة أنفاق أسفل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

لكن قياديا بارزا في حماس رجح أن عدد المقاتلين "وغالبيتهم من القسام يتراوح بين 60 و80" مؤكدا أنهم "تحت الحصار".

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، من أجزاء ساحلية من القطاع إلى خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر" حيث وضعت كتل إسمنتية صفراء.

ودعت حماس الأربعاء، الدول الوسيطة للضغط على إسرائيل للسماح لمقاتليها بالخروج عبر ممر آمن، وهي المرة الأولى التي تطلب الحركة ذلك علنا.

وقالت الحركة في بيان "ندعو الإخوة الوسطاء إلى التحرّك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم".

وأكد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أنه جرى نقاش هذه المسألة هذا الأسبوع.

وقال "جرى نقاش هذه المسألة وأفكار للحل مع الإخوة في مصر وتمت مناقشة الأزمة مع رئيس المخابرات حسن رشاد هذا الأسبوع".

كذلك، أكد مصدر في أحد البلدان الوسيطة، أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تعمل للتوصل إلى تسوية تسمح لمقاتلي حماس بالخروج من الأنفاق الواقعة خلف الخط الأصفر.

وأضاف المصدر "المقترح الحالي يمنحهم ممرًا آمنًا إلى مناطق غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يساعد على ضمان ألا تتحول هذه المسألة إلى نقطة خلاف تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات أو إلى انهيار وقف إطلاق النار".

ولم تبد إسرائيل علنا الموافقة على أي تسوية تتعلق بخروج مقاتلي حماس من الأنفاق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيسها بنيامين نتنياهو "لا يسمح بممر آمن لمئتي ’مخرب’ من حماس"، وإنه "متمسك بموقفه القاضي بتفكيك القدرات العسكرية لحماس ونزع سلاح قطاع غزة".

وفي بيان الأربعاء، اتهمت حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال المحاصَرين في أنفاق مدينة رفح".