خروقات إسرائيلية متواصلة: قصف واستهدافات بعدة مناطق في غزة

يأتي هذا التصعيد في وقت لا يزال الغموض يحيط بالمرحلة الثانية من الاتفاق، رغم المداولات السياسية المكثفة واجتماع الوسطاء والدول الضامنة والولايات المتحدة في القاهرة قبل يومين لمناقشة تنفيذها.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها للاتفاق الخميس، وقد شملت الهجمات سلسلة غارات واستهدافات ونسف منازل بعدة مناطق في القطاع بينها مدينة غزة ورفح وخانيونس.

سجلت غزة 16 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ فجر الخميس، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف، إضافة إلى عمليات نسف لمباني سكنية.

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة غزة، فيما تعرضت مناطق شرق مخيم البريج للقصف المدفعي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في المناطق الشرقية للقطاع. كما شملت الغارات حيّي التفاح والشجاعية، مع استمرار الطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وشهدت مدينة خانيونس قصفا مدفعيًا وإطلاق نار مكثف من الطيران المروحي خلف الخط الأصفر، إضافة إلى نسف مبان سكنية في شرق المدينة، بينما استهدفت الغارات رفح مع استمرار إطلاق النار من المروحيات.

