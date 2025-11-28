خروقات إسرائيليّة متواصلة في غزة: شهيد في خانيونس وقصف في أنحاء القطاع

أفادت مصادر محليّة بأن طائرة مسيّرة للاحتلال، قصفت بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد عبد الله وجدي رزق حماد، مضيفة أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق عدة شرق خانيونس، بالتزامن مع تجدُّد الغارات الجوية على مدينة رفح.

استشهد أحد الأهالي في غزة الجمعة، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس، فيما شنّ الجيش الإسرائيليّ قصفا وغارات على مناطق في أنحاء القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محليّة بأن طائرة مسيّرة للاحتلال، قصفت بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد عبد الله وجدي رزق حماد، مضيفة أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق عدة شرق خانيونس، بالتزامن مع تجدُّد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح كذلك.

وذكرت أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 352 شهيدا، و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثمانا.

تغطية خاصّة ومتواصلة: