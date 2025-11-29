خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة: حصيلة شهداء حرب الإبادة تتجاوز 70 ألفا

يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 70 ألفا.

ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70 ألفا و100 شهيد و170,983 إصابة، في وقت تتواصل يوميا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأحصت وزارة الصحة في غزة وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 354 شهيدا و906 مصابين، فيما أضافت "299 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن جرى اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 11 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال شنّ غارات جوية وقصف مدفعي ونسف منازل في أنحاء قطاع غزة.

