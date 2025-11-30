بلديات غزة تحذّر من أزمة وقود خانقة تضرب المرافق الحيوية

اتحاد بلديات غزة يعلن تفاقم أزمة الوقود جراء منع إسرائيل إدخال السولار، محذّرًا من فيضانات وانهيار شامل للخدمات الأساسية في ظل دمار واسع وتعقيدات تمنع وصول الإمدادات. البلديات تناشد تدخّلًا عربيًا عاجلًا وتؤكد استمرارها بالعمل رغم الظروف "القاهرة وغير الإنسانية".

أعلن اتحاد البلديات في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن أزمة وقود "خانقة" تضرب المرافق الحيوية؛ من جراء منع إسرائيل إدخال السولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه نائب رئيس الاتحاد، رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة.

وعُقد المؤتمر بموقع بركة تجميع مياه الأمطار شمال حي الأمل في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال البطة، نيابة عن الاتحاد، إن "أزمة وقود خانقة تضرب المرافق الحيوية؛ بسبب منع إسرائيل إدخال السولار".

وأوضح أن "ما وصل خلال 50 يوما منذ وقف إطلاق النار لا يكفي سوى لخمسة أيام عمل فقط، في فتح الشوارع وإزالة الركام وتقديم الخدمات الطارئة".

ويمثل هذا المنع أحد خروقات إسرائيل المتعددة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشدد البطة على أن البلديات تعمل في "ظروف قاهرة وغير إنسانية"، محمّلا "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة".

وأفاد بأن "أكثر من 85 بالمئة من منشآت وآليات البلديات تعرضت للتدمير المباشر خلال الحرب الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "الكميات المحدودة من الوقود التي تصل عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية للبلديات".

واتهم المكتب الأممي بـ"التقصير" في عمله، في ظل المنع الإسرائيلي.

وشدد على أن "الإجراءات البيروقراطية (الإسرائيلية) تعرقل وصول السولار إلى الفرق الميدانية التي تعمل في مناطق شديدة الخطورة".

وأضاف "نحن اليوم نقف في واحدة من النقاط الحرجة التي تعتمد بشكل كامل على تشغيل محطات الضخ".

وحذر من أن "أي تأخير في وصول الوقود يهدد بفيضانات كارثية، ويعرض حياة السكان والنازحين لمخاطر مباشرة، خصوصا مع المنخفضات الجوية المتتالية".

ودعا الدول العربية، وخاصة السعودية وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى التدخل العاجل وتوفير الوقود للبلديات "لمنع انهيار كامل للمنظومة الخدمية".

كما دعا خاصة إلى توفير مولدات كهربائية، وأنظمة طاقة شمسية، وقطع غيار، وآليات ثقيلة لإزالة الركام وإعادة فتح الطرق.

وقال إن البلديات ستواصل عملها بكل إمكاناتها المتاحة رغم الدمار الواسع، وستستمر في تقديم الخدمات الأساسية للسكان "مهما اشتدت الظروف".

ومرارا، لفتت بلديات غزة إلى تكدس النفايات في مكبات عشوائية وطفح مياه الصرف الصحي ونقص المياه.

وحذرت من احتمال توقف عملها وتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المعدات والآليات والوقود اللازمة.