خرق وقف إطلاق النار: غارات إسرائيلية ونسف مبان بغزة

تتواصل الغارات الإسرائيلية على أنحاء القطاع بشكل مستمر، في خرق واضح للاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء جراء الحرب تجاوز 70 ألف شخص.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم مرور 51 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إذ أعلنت الجهات الصحية في غزة، الأحد، وصول 3 شهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان جديدان وجثمان انتُشل من تحت الركام، إضافة إلى إصابتين جديدتين. وتؤكد الطواقم الطبية أنّ ضحايا آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بفعل الدمار الواسع وخطورة المناطق المستهدفة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 591 خرقًا موثّقًا منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر عن 357 شهيدًا و903 مصابين، في “انتهاك صارخ القانون الدولي الإنساني والبروتوكول الملحق بالاتفاق".

وتوزّعت الاعتداءات، وفق البيان، بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المدنيين والمنازل وخيام النازحين، و25 عملية توغل داخل الأحياء السكنية والزراعية "متجاوزة الخط الأصفر المؤقت"، إضافة إلى 280 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، فضلاً عن 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، وصفها البيان بأنها "جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع رقعة الدمار ومعاقبة السكان جماعيًا".

وترفع هذه الأرقام الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,103 شهداء و170,985 إصابة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة. وتؤكد الجهات الصحية أنّ العدد مرشح للارتفاع بسبب استمرار صعوبة الوصول إلى المواقع المنكوبة.

وعلى الأرض، نفّذت الطائرات الإسرائيلية فجر الأحد غارات داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج ومدينة رفح، إلى جانب قصف صاروخي طال أطراف حيي الشجاعية والتفاح. كما أقدم الجيش على نسف مبانٍ ضخمة شرق خان يونس، فيما يستعد الجيش لاستكمال تمشيط مناطق الخط الأصفر خلال أسابيع.

تغطية خاصة ومتواصلة: