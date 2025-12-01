إسرائيل تواصل خرق الهدنة: غارات مكثفة على رفح وخانيونس

شهدت المناطق الشرقية من خانيونس، داخل الخط الأصفر، تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المحور الشرقي للمدينة.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تشهد عدة مناطق بالقطاع تصعيدا عسكريا متواصلا.

وفي اليوم الـ52 منذ بدء وقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "أكثر من 40 مسلحا" خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقا في منطقة رفح جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة.

وعلى طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق عدة، مستهدفا بالقصف الصاروخي أحياء الشجاعية والتفاح.

