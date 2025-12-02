تصعيد مستمر في غزة: 5 شهداء بنيران الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حيث ارتكب منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 591 خرقا، أسفرت عن مقتل أكثر من 357 فلسطينيا وإصابة 903 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

استشهد 5 أشخاص الثلاثاء بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع، مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، من حيث إطلاق النار من آلياته ومسيّراته وقصفه بالمدفعية ومن الجو واستهداف مناطق داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت إسرائيل تسلمها "عينات" من غزة بواسطة طواقم الصليب الأحمر بعد العثور عليها أثناء أعمال البحث عن جثتي الأسيرين المتبقين في القطاع؛ قبل أن يعلن معهد الطب الشرعي في أبو كبير أنها لا تعود لجثة أحد الأسيرين.

وأفادت مصادر صحافية في غزة، بوصول عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حيث ارتكب منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 591 خرقا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 357 فلسطينيا وإصابة 903 آخرين، وفق الرصد الأخير للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

تغطية خاصة ومتواصلة: