رغم وقف إطلاق النار وضمانة ترامب: إسرائيل تقتل صحافيا إضافيًّا في غزة

استشهاد المصور الصحافي محمود وادي في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خانيونس، وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ما يرفع إحصائية الصحافيين الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 257، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

استشهد صحافي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بضمانة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأفادت مصادر طبية في خا يونس، بـ"استشهاد المصور الصحافي محمود وادي في قصف من مسيّرة إسرائيليّة، وسط المدينة"، وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشأن الحادث، غير أنه وفق آخر إحصائية نشرها المكتب أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد قتلت إسرائيل 256 صحافيا بغزة منذ 8 أكتوبر 2023، ما يرفع الإحصائية إلى 257.

وبحسب إفادات الصحافيين، كان "وادي" يعمل مع عدد من وسائل الإعلام بنظام القطعة.

ومرارا، دعت مؤسسات تعنى بشؤون الصحافة، إسرائيل، إلى وقف استهدافها الإعلاميين في قطاع غزة، لكن تل أبيب تجاهلت تلك النداءات، بينما يرى الفلسطينيون في ذلك محاولة إسرائيلية لتغطية جرائمها بالقطاع.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيّز التنفيذ، والذي كان من المفترض أن ينهي إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف مصاب.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بالمناطق التي لا تحتلها بموجب الصفقة، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الولايات المتحدة، بإلزام تل أبيب تنفيذها.