قطر: نعمل للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الخارجية القطرية أكّدت أن "جهود الوساطة بشأن اتفاق غزة مستمرة للعمل على ضمان ألا تنهار الهدنة الحالية في ظل خروقات (إسرائيلية) للاتفاق مثيرة للقلق"، مضيفة أن "الهدنة قائمة ونبني عليها، ونعمل على تحويلها إلى مسار للوصول للمرحلة الثانية".

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء يعملون على الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالدوحة، أن "جهود الوساطة بشأن اتفاق غزة مستمرة للعمل على ضمان ألا تنهار الهدنة الحالية في ظل خروقات (إسرائيلية) للاتفاق مثيرة للقلق".

وأكد الناطق باسم الخارجية القطرية، أن "كل خرق للهدنة في غزة يمثل تهديدا لها وإضعافا لأثرها".

وأشار إلى أن "الهدنة قائمة ونبني عليها، ونعمل على تحويلها إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، وتدعي أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، بينما تقول حركة حماس إنها سلمت كل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض الحرب، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيز التنفيذ، والذي كان من المفترض أن ينهي الحرب الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد، ونحو 171 ألف مصاب.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الوسطاء بإلزام تل أبيب تنفيذها.