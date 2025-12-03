تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة مع التراجع بالمساعدات

ذكرت الغرفة أن متوسط دخول المساعدات لا يتجاوز 287 شاحنة يوميا فقط، في حين يحتاج القطاع بشكل فعلي إلى 1,000 شاحنة يوميا لتلبية الحاجات الأساسية للسكان.

حذرت غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة، الأربعاء، من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة استمرار التراجع الحاد في حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع، مؤكدة أن مستوى الدعم الإنساني ما يزال "متدنيا بشكل خطير".

وذكرت الغرفة أن متوسط دخول المساعدات لا يتجاوز 287 شاحنة يوميا فقط، في حين يحتاج القطاع بشكل فعلي إلى 1,000 شاحنة يوميًا لتلبية الحاجات الأساسية للسكان.

وخلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر حتى 29 نوفمبر، دخل عبر معابر كرم أبو سالم وزيكيم وكيسوفيم 17,259 شاحنة، أشارت المعطيات إلى أن نحو 41% منها تجارية وتحمل مواد كمالية، بينما تستمر الأزمة الحادة في الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والدواء والمياه ومواد الإيواء.

وأكدت الغرفة أن هذا القصور المتواصل في تدفق المساعدات يفاقم الوضع الإنساني المتدهور، ويهدد بمزيد من المعاناة للمدنيين في مختلف مناطق القطاع.

الأونروا: معاناة إنسانية متواصلة في غزة رغم وقف إطلاق النار

أكدت وكالة الأونروا أن سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون تحديات إنسانية قاسية رغم وقف إطلاق النار، إذ يعيشون أوضاعا تتراوح بين الجوع، والفقدان، والصدمات العميقة التي خلفتها أشهر من الدمار والتهجير.

وأوضحت الوكالة أن آلاف المنازل تحولت إلى ركام، ما جعل خيارات المأوى شديدة المحدودية في وقت بدأ فيه فصل الشتاء، الأمر الذي يزيد معاناة العائلات ويهدد أوضاعها الصحية والمعيشية بشكل خطير.

أوضاع صادمة لجرحى البتر في غزة ووزارة الصحة تدق ناقوس الخطر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أوضاعا إنسانية "صادمة" يعيشها الجرحى مبتورو الأطراف في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.

وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 6000 حالة بتر تحتاج إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، في ظل ما يعيشه القطاع من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

وأوضحت أن 25% من إجمالي حالات البتر هم من الأطفال، ما يعني أن آلاف الصغار يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة، وسط احتياجات كبيرة للرعاية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي.

وأضافت أن الجرحى وعائلاتهم يمرون بـ"معاناة إنسانية عميقة" نتيجة نقص الإمكانات وفقدان خدمات إعادة التأهيل.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمنظمات الدولية المعنية إلى التحرك العاجل وتوجيه اهتمام أكبر لجرحى البتر في غزة، وتوفير خدمات التأهيل الشامل لضمان أدنى مستويات التعافي الممكنة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلف 70117 شهيدا وأكثر من 170999 إصابة، ما ضاعف حجم الاحتياجات الصحية والإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق.