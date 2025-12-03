غزة: 6 شهداء بقصف خيام نازحين في خانيونس والاحتلال يعلن استهداف قياديّ بحماس

أعلن المستشفى المعمداني، الأربعاء، عن استشهاد فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في أحدث تصعيد عسكري؛ إسرائيل تستلم جثّة أحد أسراها.

استشهد 6 أشخاص على الأقلّ، بينهم طفلان، جرّاء قصف استهدف خيام نازحين غرب خانيونس جنوبيّ قطاع غزة في وقت متأخّر من مساء الأربعاء، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ، مهاجمة عنصر في حماس، بادّعاء الردّ على ما يصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار". كما استلمت إسرائيل جثّة أحد أسراها في اليوم ذاته.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هدف الاغتيال في غزة، قياديّ بارز بالقسّام بلواء رفح" من دون أن تسمّه، أو تُورد تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

واندلعت اشتباكات مسلّحة، بين قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة شرقي رفح جنوبيّ قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود من جيش الاحتلال. ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن إصابات الجنود ناتجة عن إطلاق قذيفة RPG باتجاه ناقلة جنود مدرّعة، وليس نتيجة تفجير عبوة ناسفة، كما ورد في تقديرات أولية صدرت عن مصادر عسكرية.

النيران تلتهم خيام نازحين غربي خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، جرّاء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيليّ. pic.twitter.com/YC8omzj6NS — موقع عرب 48 (@arab48website) December 3, 2025

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، مساء الأربعاء، أنهما سلّمتا جثة أسير إسرائيلي، عُثر عليها اليوم، شماليّ قطاع غزة، فيما أكّد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلّمت رسميًّا، جثّة أسير إسرائيلي، ونقلها لفحص الطب الشرعيّ، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الشاباك ذلك.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تم تسجيل 360 شهيدا و922 مصابًا، إلى جانب انتشال 617 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة. وبحسب الإحصائية التراكمية، فقد ارتفع إجمالي حصيلة الحرب إلى 70,117 شهيدا و170,999 إصابة، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الوضع الإنساني والصحي في القطاع.

