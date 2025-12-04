خروقات إسرائيلية مستمرة في غزة: شهيدة وإصابات ومحادثات في مصر بشأن جثة الأسير المتبقية

ترافقت هذه الحوادث مع عمليات نسف المباني في حي التفاح بمدينة غزة، وقصف مدفعي من المدفعية الإسرائيلية، إضافة إلى إطلاق نار مكثف من الدبابات والآليات العسكرية داخل الخط الأصفر شرقي خانيونس.

استشهدت امرأة ووقعت عدة إصابات بينها حرجة، الخميس، جراء إطلاق جيش الاحتلال نيرانه في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وذلك مع تواصل استهدافات وخروقات الاحتلال بما يشمل إطلاق النار من آلياته وطائراته والقصف الجوي والمدفعي في عدة مناطق بالقطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس إن وفدا يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، ومسؤولين من الجيش والشاباك والموساد، توجه إلى القاهرة لمحادثات مع الوسطاء بهدف إعادة جثة الأسير الأخيرة المتبقية في غزة. وأشار إلى أنه "في ختام المحادثات جرى الاتفاق على تكثيف الجهود بشكل فوري لإتمام مهمة الأسرى والمفقودين بشكل كامل".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد واثنان جرى انتشالهما، إضافة إلى 16 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عددًا غير معروف من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من المواقع بسبب استمرار القصف ومنع الحركة.

تغطية خاصة ومتواصلة: