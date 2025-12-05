خروقات إسرائيلية متواصلة: غارات على رفح وقصف شرقي مدينتَي غزة وخانيونس

وأفادت مصادر محليّة بأن الآليات المدفعية الإسرائيلية قصفت حيّ التفاح شرقي مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خانيونس بشكل متقطع على مدار عدة ساعات، منذ فجر الجمعة؛ كما شنّت سلسلة من الغارات على رفح.

وذكر الشهود أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف قبالة شاطئ مدينة خانيونس، فيما أطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في آخر بيان أصدرته، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد واثنان جرى انتشالهما، إضافة إلى 16 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما استشهدت امرأة وسُجِّلت عدة إصابات بينها حرجة، بوقت متأخّر الخميس، جرّاء إطلاق جيش الاحتلال نيرانه في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

