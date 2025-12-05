8 دول عربية وإسلامية: قلقون إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح ونرفض محاولات التهجير

شدد الوزراء على "الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه (...) وعدم إجبار أي من ابناء القطاع على المغادرة".

أبدت مصر وقطر وست دول عربية وإسلامية أخرى الجمعة قلقها حيال إعلان إسرائيل نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعرب وزراء خارجية كل من مصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات في بيان مشترك "عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية".

وشدد الوزراء على "الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه (...) وعدم إجبار أي من ابناء القطاع على المغادرة".

وأكدوا "ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين".

وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر.

لكن القاهرة نفت وجود اتفاق يسمح بعبور السكان في اتجاه واحد، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وفتح المعبر هو من البنود التي وردت في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفضت إلى اتفاق بشأن وقف حرب الإبادة التي اندلعت في القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما طالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مرارا بفتحه.

وسيطرت القوات الإسرائيلية في السابع من أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من المعبر، وزعمت أنه كان يُستخدم "لأغراض إرهابية".

وأعيد فتح معبر رفح لفترة وجيزة خلال هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، ما سمح في البداية بمرور الأشخاص المصرح لهم بمغادرة غزة، ولاحقا مرور الشاحنات.