غزة تحت النار: استشهاد طفلة في رفح وبحث عن جثة الأسير الإسرائيلي الأخير

دعت حركة حماس الوسطاء إلى التحرك بشكل جاد وعملي لوقف الخروقات الإسرائيلية. طالبت كل من قطر ومصر، اللتان شاركتا في الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة، بانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

استشهدت طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خارج مناطق انتشاره في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، الأحد، بحسب ما أعلنت مصادر طبية في غزة، فيما عمدت قوّات الاحتلال إلى شنّ قصف وغارات بمناطق متفرّقة بالقطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب آخر تقارير صحية، إلى 70,360 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,047، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 373 شهيدا، و970 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.

تغطية خاصّة ومتواصلة: