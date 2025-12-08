غزة تحت النار: شهداء ومصابون بغارات استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 70,365 شهيدا و171,058 إصابة؛ وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الإثنين.

استشهد 4 من أهالي قطاع غزة، فيما أُصيب آخرون، بقصف وغارات إسرائيلية، الإثنين، في استمرار للخروقات التي يرتكبها جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومنذ بدء وقف إطلاق النار الهش في غزة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، استشهد 376 شخصا وأصيب 981 آخرين وانتشلت جثامين 626 شهيدا، لترتفع حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 70,365 شهيدا و171,058 إصابة؛ وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الإثنين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق الاتفاق في عدة مناطق من القطاع، بينما سلم عدد من المسلحين المنتمين لمليشيات معارضة لحركة حماس أنفسهم للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة.

تغطية خاصة ومتواصلة: