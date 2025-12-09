غزة تحت النار: شهيد في بيت لاهيا ودبابات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,366 شهيدا و171,064 مصابا.

استشهد شخص مساء الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأصيب طفل برصاص الاحتلال داخل خيام النازحين شرق دير البلح وسط القطاع، فيما توغلت دبابات إسرائيلية في المناطق الشرقية لدير البلح وأطلقت نيرانها في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيد و6 مصابين إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 377 شهيدا و987 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 626 شهيدا. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,366 شهيدا و171,064 مصابا.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع المنكوب. وشملت الانتهاكات نسف منازل ومباني سكنية، بالإضافة إلى غارات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرقي مدينة غزة ورفح، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر خانيونس.

تغطية خاصّة ومتواصلة: