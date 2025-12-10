الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة: شهداء وقصف على رفح وخانيونس

يقدر أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين الحد الأدنى من المأوى، في ظل الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية على مدى عامين من الحرب.

استشهد عدد من الأشخاص بنيران الاحتلال، الأربعاء، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان الاتفاق الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 379 شهيدا و992 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 627 شهيدا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,369 شهيدا و171,069 إصابة. وفي اليوم الـ61 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، أغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام المنتشرة في مختلف مناطق القطاع، وسط تحذيرات من تداعيات منخفض جوي قطبي قد يهدد حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام.

ويقدر أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين الحد الأدنى من المأوى، في ظل الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية على مدى عامين من الحرب.

