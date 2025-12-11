الأمطار تغمر مخيمات النزوح في غزة وتزيد معاناة النازحين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح الخميس، تلقيه أكثر من 2500 نداء استغاثة نتيجة المنخفض الجوي الأخير في القطاع، الذي تسبب بأضرار كبيرة في عشرات خيام النازحين.

غمرت مياه الأمطار مخيمات النزوح في قطاع غزة، بالتزامن مع تأثير منخفض جوي عميق يستمر حتى مساء غد الجمعة، في أجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة.

وأفاد نازحون في جنوبي القطاع بأن مياه الأمطار تسللت إلى الخيام المهترئة، ما أدى إلى غمر أماكن نوم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار النازحون إلى أن كافة إجراءات الحماية فشلت في التصدي للمنخفض الجوي والأمطار الغزيرة، مما زاد من معاناتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأوضح أن القطاع يواجه تحديات قاهرة، حيث تضطر العائلات للنزوح من منطقة إلى أخرى بحثًا عن مأوى آمن.

كما حذر الدفاع المدني من أن المنخفض الجوي قد يؤدي إلى جرف المباني الآيلة للسقوط، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان.

وأكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير المنازل المؤقتة وإغاثة المتضررين، بهدف التخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.

بدوره، أكد بلدية رئيس دير البلح نزار عياش، أن الوضع في القطاع صعب للغاية بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت خيام النازحين، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإدخال معدات وبيوت مؤقتة لمساعدة السكان المتضررين.

وأضاف أن البلدية تنسق مع الدفاع المدني واللجنة المصرية لتقديم الدعم للنازحين والسكان، مشددًا على أن الوضع كارثي في عدد من مناطق القطاع نتيجة المنخفض الجوي الأخير، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتخفيف المعاناة الإنسانية.

إلى ذلك، حذرت وكالة الأونروا من أن هطول الأمطار في قطاع غزة يضيف صعوبات جديدة، ويزيد الأوضاع المعيشية المتردية أصلا خطورة.

وأوضحت الوكالة أن البرد الشديد، والاكتظاظ، وانعدام النظافة في القطاع يزيد من خطر انتشار الأمراض والعدوى بين السكان، خاصة في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية.