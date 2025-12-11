تقرير: ترامب يخطّط لتعيين جنرال أميركيّ على رأس قوّة استقرار غزة

بحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، فإن التعيين المحتمل للجنرال الأميركي، سيحوّل قوة الاستقرار ولجنة "السلام" في غزة إلى "أكبر مشروع سياسي وعسكري تضطلع به الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، خلال العشرين عاما الماضية".

يخطّط الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، لتعيين جنرال أميركي على رأس قوة "الاستقرار" المزمع نشرها في قطاع غزة، وفق ما أورد نقرير صحافيّ أميركيّ، اليوم الخميس.

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري، استنادا إلى معلومات من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، دون تسميتهم، أن التعيين المحتمل للجنرال الأميركي سيحوّل قوة الاستقرار ولجنة "السلام" في غزة إلى "أكبر مشروع سياسي وعسكري تضطلع به الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، خلال العشرين عاما الماضية".

كما أشار إلى أن هذا التعيين المحتمل، سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين غزة، وإعادة إعمارها.

وأضاف أن المندوب الأميركيّ الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهذا التعيين المحتمل، خلال اجتماعهما في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدّث إلى "أكسيوس"، إنّ والتز يعرف الجنرال الأميركي شخصيا، ووصفه بأنه رجل جاد للغاية.

وأكّد المسؤولان الأميركيان اللذان تحدّثا إلى الموقع، أن الترتيبات المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية، وهيكل إدارة غزة الجديدة "في مراحلها النهائية".

وفي 18تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية، مشروع قرار أميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفقا لخطته.

ووفقا لخطة طرحها ترامب، بدأت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، بنودا بينها إدارة غزة، عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها للاتفاق، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.