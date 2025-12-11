مليون ونصف نازح يعيشون أوضاعا قاسية بمخيمات النزوح في غزة

أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، في حين أغرق المنخفض الجوي السابق عشرات آلاف الخيام وحوّل المخيمات إلى مساحات مليئة بالمياه والطين.

كشف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، عن تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح، حيث تضررت عشرات الآلاف من الخيام بفعل المنخفضات الجوية المتتالية وانعدام التجهيزات الأساسية.

وأوضح أن أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، في حين أغرق المنخفض الجوي السابق عشرات آلاف الخيام وحوّل المخيمات إلى مساحات مليئة بالمياه والطين.

وأشار الثوابتة إلى أن نحو مليون ونصف نازح يعيشون أوضاعا قاسية داخل المخيمات، بينما تقيم مئات آلاف العائلات في خيام مهترئة تضررت بفعل الحرب والعواصف الأخيرة.

وأضاف أن أماكن الإيواء الطارئة شهدت انهيارًا واسعًا، وتعطّلت شبكات المياه المؤقتة التي اختلطت بمياه الأمطار، ما زاد من التلوث والمخاطر الصحية، وأدى إلى تعطّل 10 نقاط طبية متنقلة وفقدان مستلزمات طبية حيوية، إضافة إلى صعوبة وصول الطواقم الصحية إلى مناطق واسعة من المخيمات.

وشدد الثوابتة على أن النازحين يفتقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة ويعيشون بلا حماية من البرد والرياح والأمطار، مؤكدا أن الوضع الإنساني يحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير المأوى ومنع وقوع كارثة أكبر.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة فورية إلى 300 ألف خيمة جديدة، في حين لم يدخل إلى القطاع سوى 20 ألف خيمة فقط منذ بدء الأزمة.

ولليلة الثانية على التوالي، غمرت مياه الأمطار مخيمات النزوح، بالتزامن مع تأثير منخفض جوي عميق يستمر حتى مساء يوم غد الجمعة، في أجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة، مما يزيد من معاناة السكان والنازحين في المخيمات.

14,534 شاحنة فقط دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار مقابل 37,200 متفق عليها

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا أوضح فيه أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بشأن دخول "600 شاحنة يوميًا" إلى قطاع غزة تُعد مضللة وغير متوافقة مع الواقع الميداني والإنساني الموثق.

وأشار البيان إلى أن جميع البيانات الميدانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع. فخلال الـ62 يوما منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يدخل غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان من المفترض دخولها وفق الاتفاق، ما يدل على أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج.

وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع المسموح إدخالها، حيث يسمح فقط بالسلع منخفضة القيمة الغذائية، بينما يمنع عشرات الأصناف الحيوية الضرورية لسكان القطاع.